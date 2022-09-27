Гаврилин Фед. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилин Фед. Дм.

Гаврилин Фед. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилин Фед. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Волчьевраж. в., д. Повонятина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.