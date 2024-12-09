Есип Пав. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсип Пав. Иванович

Есип Пав. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Есип Пав. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Юсков. в., д. Гапоновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.