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Деревянко Емел. Михеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деревянко Емел. Михеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, с. Ковель

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