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Песков Петр. Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Песков Петр. Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Керенский уезд, Шулдаш. в., с. Русский-Пимбур

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