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Демьяненко Иван Никон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демьяненко Иван Никон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Капустин. в., с. Демка

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