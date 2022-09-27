Мальцев Наум. Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Наум. Яков.

Мальцев Наум. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцев Наум. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Бубин. в., д. Ипатова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.