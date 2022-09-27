Скориков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкориков Алексей Иванович

Скориков Алексей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скориков Алексей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Черничай. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.