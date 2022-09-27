Головин Иван Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Иван Мих.

Головин Иван Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Головин Иван Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, с. Олиховское-Озеро

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.