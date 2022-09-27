Ветчикин Евг. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетчикин Евг. Петр.

Ветчикин Евг. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветчикин Евг. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Саранская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.