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Попов Мих. Исаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Мих. Исаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Знамен. в., д. Олоховка

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