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Матицын Мих. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матицын Мих. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Телятин. в. и с.

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