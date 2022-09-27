Буравлев Дм. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуравлев Дм. Осип.

Буравлев Дм. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буравлев Дм. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Жеслав. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.