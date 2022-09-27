Ломайкин Вас. Мир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомайкин Вас. Мир.

Ломайкин Вас. Мир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломайкин Вас. Мир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старосел. в., С. Чиризморг

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.