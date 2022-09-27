Сафонов Вячесл. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Вячесл. Алексеевич

Сафонов Вячесл. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафонов Вячесл. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Казачье-Общество

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.