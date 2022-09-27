Иванов Фрол Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Фрол Иванович

Иванов Фрол Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Фрол Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Успен. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.