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Воротнин Мих. Ден.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воротнин Мих. Ден.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Батурин. в., д. Колесикова

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