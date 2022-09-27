Туктаров Иос. Сатрид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуктаров Иос. Сатрид.

Туктаров Иос. Сатрид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Туктаров Иос. Сатрид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Черкав. в., с. Устинза

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.