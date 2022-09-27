Колиньченко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолиньченко Петр Иванович

Колиньченко Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колиньченко Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.