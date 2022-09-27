Степашкин Георг. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепашкин Георг. Игн.

Степашкин Георг. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степашкин Георг. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Спирин. в., д. Извекова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.