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Великородный Макс. Пантел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Великородный Макс. Пантел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Парамовеев. в., д. Лазовая

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