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Романов Фрол Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Фрол Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Мачин. в., с. Денчино

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