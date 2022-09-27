Артемов Дмит. Феод. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Дмит. Феод.

Артемов Дмит. Феод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемов Дмит. Феод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Колосов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.