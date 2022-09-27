Голованов Еф. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Еф. Григ.

Голованов Еф. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голованов Еф. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Ромчайск. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.