Постушенков Герас. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостушенков Герас. Никиф.

Постушенков Герас. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Постушенков Герас. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Пурдашан. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.