Николович Алексей Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколович Алексей Ник.

Николович Алексей Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николович Алексей Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Старин. в., д. Роговая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.