Максимкин Дан. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимкин Дан. Прок.

Максимкин Дан. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максимкин Дан. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Мамалаев. в., с. Старополянка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.