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Брюханов Андр. Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брюханов Андр. Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Трехсвят. в., с. Кошаево

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