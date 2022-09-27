Кочетов Ефим. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Ефим. Як.

Кочетов Ефим. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочетов Ефим. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Пушкин. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.