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Дунаев Фед. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дунаев Фед. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Матчин. в. , с. Доньшино

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