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Сафронов Сем. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафронов Сем. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Лепнигов. в., д. Ранзовка

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