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Сибираков Петр Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сибираков Петр Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Волов. в., с. С.-Валовка

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