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Кузьмин Филип. Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Филип. Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Михайловская в., с. Лобково

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