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Косоруков Вас. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косоруков Вас. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Марьев. в., с. Заболотское

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