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Мельников Як. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельников Як. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Большовяс. в., с. Напольный-Вяс

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