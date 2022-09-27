Юдин Троф. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Троф. Мих.

Юдин Троф. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юдин Троф. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Крипин. в., д. Юдина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.