Матвеенко Иван Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеенко Иван Фед.

Матвеенко Иван Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матвеенко Иван Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Заянов. в., д. Щеревки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.