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Клименко Петр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клименко Петр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Сребков. в. и м.

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