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Солдатов Як. Евф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солдатов Як. Евф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Михайлов. в., с. Клес

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