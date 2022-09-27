Тунев Леон. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТунев Леон. Ром.

Тунев Леон. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тунев Леон. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Сыпучев. в., с. Марчата

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.