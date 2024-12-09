Тыква Нестор Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТыква Нестор Петр.

Тыква Нестор Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тыква Нестор Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Гдинск. в., д. Волошновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.