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Бержугаль Як. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бержугаль Як. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Богочар. в., х. Хвесенки

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