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Трофимов Феод. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофимов Феод. Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряж. в., д. Суюрка

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