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Козлов Фед. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Фед. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кучеров. в., с. Орловка

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