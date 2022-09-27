Коваленко Андр. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Андр. Никит.

Коваленко Андр. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Андр. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, д. Дениса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.