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Татарченков Фрол Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Татарченков Фрол Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижнесел. в. и с.

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