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Карпенко Иван Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпенко Иван Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, д. Шарковщина

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