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Нестра Карл Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестра Карл Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, с. Железняк

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