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Федин Никита Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федин Никита Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Лопухов. в., с. Николенка

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