Замятин Сысой Сав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Сысой Сав.

Замятин Сысой Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Замятин Сысой Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, д. Песьяно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.