Шмилев Фед. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмилев Фед. Сем.

Шмилев Фед. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шмилев Фед. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Теледон. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.